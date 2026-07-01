Ripescaggi Serie C: la scelta della FIGC sulle squadre ammesse alla prossima stagione

Il Consiglio federale ha ufficializzato l’ammissione ai campionati di Serie A, Serie B, Serie C maschili e Serie A femminile di tutte le società che avevano presentato regolare domanda di iscrizione per la stagione 2026-2027. Out solo la Ternana, come prevedibile, visto che non aveva presentato domanda di iscrizione: il suo posto verrà preso dal Foggia. Dentro Cosenza e Crotone. La decisione è arrivata al termine dell’esame della documentazione da parte della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi: semaforo verde in ambo i casi.

Tutti i club hanno soddisfatto i requisiti previsti dalle Licenze Nazionali, sia sotto il profilo economico-finanziario sia per quanto riguarda gli standard infrastrutturali e organizzativi. Dopo le 15 squadre millantate da Praticò l’anno scorso, che sarebbero dovute fallire per fare spazio al ripescaggio trionfale della Reggina, anche quest’anno l’ipotesi “ripescaggi di massa” si è rivelata infruttuosa: la classica pesca a strascico alla quale abboccano solo gli allocchi.