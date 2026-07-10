Rione Taormina a Messina, Gioveni e Danzi: “è arrivato il momento di riaprire via Catullo Valerio”

“Nei mesi scorsi avevamo sollecitato gli uffici competenti affinché venisse adottata una soluzione temporanea per limitare i gravi disagi viari causati dalla chiusura del tratto di via Catullo Valerio compreso tra via Taormina e via Tito Maccio Plauto. Grazie a quella richiesta fu disposta la riapertura del tratto di via Ennio Quinto, un provvedimento che ha contribuito ad alleggerire, seppur solo in parte, le criticità della zona. Oggi, a distanza di quasi tre mesi, riteniamo che sia necessario compiere un ulteriore passo in avanti”. Lo affermano il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune, Libero Gioveni, e il consigliere della Seconda Municipalità, Giovanni Danzi, che tornano a farsi portavoce “delle numerose segnalazioni provenienti dai residenti del rione Taormina”. “I cittadini sono ormai stremati – dichiarano Gioveni e Danzi –. Da mesi sono costretti a percorrere tragitti lunghi per uscire dal rione o fare rientro nelle proprie abitazioni, con inevitabili perdite di tempo, aumento del traffico e notevoli disagi nella vita quotidiana. A tutto ciò si aggiunga una legittima preoccupazione legata ai tempi di percorrenza dei mezzi di soccorso, che potrebbero risentire delle attuali limitazioni alla viabilità in caso di interventi urgenti”.

“Chiediamo che gli uffici competenti valutino con urgenza la riapertura del tratto di via Catullo Valerio compreso tra via Taormina e via Tito Maccio Plauto”

“Alla luce dell’attuale stato di avanzamento dei lavori – proseguono i due consiglieri – chiediamo che gli uffici competenti valutino con urgenza la riapertura del tratto di via Catullo Valerio compreso tra via Taormina e via Tito Maccio Plauto. Da quanto è possibile constatare, infatti, le condizioni del cantiere sembrano oggi consentire la riapertura della sede stradale, restituendo ai residenti un collegamento essenziale con le principali arterie cittadine. “Si tratta – insistono i due esponenti di FdI – di una proposta di buon senso finalizzata ad alleviare i disagi che centinaia di famiglie sopportano ormai da troppi mesi, migliorando al tempo stesso l’accessibilità del rione anche per i mezzi di emergenza. Confidiamo quindi – concludono Danzi e Gioveni – che gli uffici competenti procedano rapidamente alle necessarie verifiche e, qualora non vi siano impedimenti legati alla sicurezza del cantiere, dispongano la riapertura del tratto interessato, restituendo normalità alla viabilità del rione Taormina così da garantire ai residenti spostamenti più agevoli e sicuri”.