Rifiuti edili a San Ferdinando, assolto imprenditore del Vibonese

All’udienza del 2 luglio il Tribunale Penale di Palmi assolveva con formula piena per non aver commesso il fatto il titolare di una ditta edile del Vibonese, difeso dall’Avv. Michele Ceruso, per fatti contestati in San Ferdinando. Lo stesso rispondeva di reati di natura ambientale, ovvero discarica di rifiuti da lavorazioni edili. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, risultando fondamentale il controesame del difensore all’unico teste della Procura, è stata dimostrata la oggettiva temporaneità del deposito in relazione ad un regolare cantiere limitrofo. All’esito della camera di consiglio, il Giudice pronunciava il dispositivo assolutorio a totale conferma della linea difensiva e della relativa discussione.