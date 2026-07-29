Rifiuti a Reggio Calabria, Cannizzaro non molla: “pronte 50 telecamere in tutta la città. Ereditata situazione drammatica, questa storia deve finire” | VIDEO

Francesco Cannizzaro non molla. Sulla situazione rifiuti, il Sindaco di Reggio Calabria continua a fare il possibile per trovare una soluzione definitiva e intanto mettere una pezza ove possibile. E così, dopo l’operazione “Piazza Pulita”, con la presenza costante di agenti in borghese, la pulizia della città da nord a sud e l’aumento della sanzioni pecuniarie, il primo cittadino ha annunciato un’altra novità: “l’installazione di 50 telecamere per tutto il comprensorio comunale, da Catona a Bocale”. E’ stato lui stesso ad annunciarlo in un video sui social.

“Chi ama Reggio la deve amare tutti i giorni, come se fosse casa propria. Un fenomeno che si è diffuso e consolidato in questi anni è il conferimento dei rifiuti ovunque capiti. Questa storia deve finire e questa storia finirà. Proprio per questo ho appena fatto approvare una delibera in giunta che autorizza l’installazione di 50 telecamere per tutto il comprensorio comunale, da Catona a Bucale. Non è una caccia al cittadino, ci mancherebbe altro. È una caccia però ai trasgressori che continuano a conferire questi rifiuti in maniera assolutamente illecita ai trasgressori” ha affermato il Sindaco.

“A me non lo deve spiegare nessuno che c’è una città ancora sporca, dove ci sono alcune aree di questa città dove la spazzatura non viene raccolta bene, dove viene raccolta a singhiozzo, dove non viene persino raccolta. Stiamo lavorando perché quello che ho, quello che abbiamo ereditato, è veramente drammatico. Proprio per questo nei prossimi giorni attraverso una conferenza stampa spiegheremo nei dettagli come risolvere il problema. Per adesso non si molla”.