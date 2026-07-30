Ricercato internazionale arrestato nel Cara di Isola Capo Rizzuto: era sfuggito alla giustizia britannica

La Polizia di Stato di Crotone ha tratto in arresto un soggetto iracheno ricercato in campo internazionale ai fini estradizionali verso il Regno Unito. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, tramite approfondimenti investigativi coordinati dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, accertavano che l’uomo, su cui pendeva un mandato di arresto internazionale emesso in data 05/01/2026 dal Tribunale Penale di Leeds (UK) per aver commesso nel Regno Unito i reati di falso documentale ed evasione, utilizzando uno dei diversi alias, aveva presentato una richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Crotone, con successivo collocamento all’interno del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo S. Anna di Isola di Capo Rizzuto.

Alla luce delle attività effettuate, si è proceduto, quindi, all’individuazione del soggetto iracheno presso il suddetto C.A.R.A. ed al suo successivo arresto ai fini estradizionali che, dopo le formalità di rito, è stato immediatamente tradotto in carcere e posto a disposizione della Corte d’Appello di Catanzaro, Autorità Giudiziaria competente per il caso di specie. L’attività testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nell’esecuzione dei provvedimenti provenienti anche dalle Autorità Giudiziarie estere nel pieno rispetto della legalità e a tutela della collettività.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e dimostra la continua attenzione degli uomini della Squadra Mobile che, sotto l’egida del Questore della Provincia di Crotone Renato PANVINO, prestano nella lotta alla criminalità straniera al fine di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità. Nella medesima giornata sono state identificate 552 persone, controllati 271 veicoli e 06 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.