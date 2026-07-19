“Riapertura dell’inchiesta sulle Navi dei Veleni”, evento del Pd a Reggio Calabria | DETTAGLI

Torna al centro del dibattito pubblico la vicenda delle navi dei veleni, uno dei capitoli più controversi legati alle emergenze ambientali in Calabria. Il Partito Democratico ha organizzato per lunedì 20 luglio, alle ore 17:30, un incontro dal titolo “Riapertura Inchiesta sulle Navi dei Veleni”, che si terrà nella Sala Giuditta Levato del Consiglio regionale a Reggio Calabria. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di riaccendere l’attenzione su una questione che negli anni ha coinvolto istituzioni, associazioni ambientaliste, giornalisti e cittadini, attraverso un confronto dedicato agli sviluppi dell’inchiesta e alle problematiche ambientali legate al presunto traffico e affondamento di navi contenenti rifiuti tossici.

Tra gli interventi previsti figura quello di Nicola Irto, segretario regionale del Partito Democratico Calabria e componente della Commissione Ecomafie, che porterà il punto di vista politico e istituzionale del partito su una questione legata alla salvaguardia ambientale e alla necessità di fare chiarezza. Sarà presente anche Enza Rando, relatrice dell’inchiesta sulle navi dei veleni in Commissione Ecomafie, chiamata a illustrare gli elementi emersi dal lavoro della commissione e il quadro delle indagini.

Esperti, giornalisti e ambientalisti al confronto sulla questione ambientale

L’incontro coinvolgerà anche rappresentanti del mondo ambientalista e dell’informazione. Tra gli ospiti indicati nella locandina figura Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, che interverrà sul tema della tutela ambientale e sulle criticità che interessano il territorio regionale. Il confronto sarà arricchito inoltre dalla presenza di giornalisti che negli anni hanno seguito vicende legate alla criminalità ambientale e alle inchieste sui rifiuti. Interverranno infatti Massimo Clausi, giornalista, Claudio Cordova, giornalista e scrittore, e Paolo Orofino, giornalista.

Sandro Ruotolo tra gli interventi dell’iniziativa a Reggio Calabria

Tra i partecipanti all’incontro figura anche Sandro Ruotolo, europarlamentare, che porterà il proprio contributo al dibattito sulla questione delle navi dei veleni e sulle implicazioni che il tema ambientale assume anche a livello europeo. L’iniziativa del Partito Democratico Calabria punta quindi a riaprire una discussione pubblica su una vicenda che ha segnato profondamente il rapporto tra cittadini, istituzioni e territorio.