Riace, al via la XXXI Scuola Estiva di Astronomia e Astrofisica per docenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Rendere lo studio delle discipline scientifiche più coinvolgente, superando la storica separazione tra cultura scientifica e cultura umanistica: è questa la sfida al centro della XXXI Scuola Estiva di Astronomia e Astrofisica nella progettazione di percorsi formativi, che si svolgerà a Riace dal 20 al 25 luglio 2026 con il tema “Costruire conoscenza, scienza ed umanesimo in dialogo: l’unità del sapere nell’era della complessità”.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione), la Società Astronomica Italiana (SAIt) e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). La direzione del corso è affidata alla professoressa Anna Brancaccio, già Dirigente Scolastico con incarico di collaborazione e consulenza presso la Direzione Generale del MIM in ambito matematico-scientifico-tecnologico.

Storia e continuità territoriale

Arrivata alla sua trentunesima edizione, la Scuola porta con sé una storia densa e una significativa evoluzione logistica. Nata 31 anni fa come Scuola di Stilo, si è successivamente spostata a Riace, dove le istituzioni locali e il Comune l’hanno accolta sin da subito con entusiasmo, contribuendo costantemente alla sua riuscita. Da questa edizione, si registra inoltre il ritorno del Comune di Stilo tra gli organizzatori, rinsaldando un legame storico e territoriale prezioso.

Dietro questo percorso vi è il sogno della Società Astronomica Italiana, che trentuno anni fa propose la nascita della Scuola alla Provincia (oggi Città Metropolitana) con l’obiettivo di realizzare nello Jonio reggino un polo di riferimento internazionale dove scienza, cultura e territorio si incontrano.

Evento inaugurale e lectio magistralis

La Scuola prenderà ufficialmente il via lunedì 20 luglio con una giornata inaugurale che, dopo i saluti istituzionali, prevede un momento aperto a tutta la cittadinanza: la lectio magistralis sul tema “Perché tornare sulla Luna?”, tenuta dalla professoressa Patrizia Caraveo, Presidente della Società Astronomica Italiana. Un’occasione unica per coinvolgere non solo il mondo della scuola, ma l’intera comunità sul valore scientifico della ricerca spaziale.

Contemporaneamente, Riace ospiterà lo stage di preparazione per la squadra italiana che rappresenterà il Paese ai prossimi Campionati Internazionali di Astronomia. Tra i giovanissimi talenti selezionati spiccano due studenti calabresi: Davide Barberi, del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, e Rachele Matarazzi, del Liceo Scientifico “Guerrisi” di Cittanova, motivo di grande orgoglio per il territorio.

Formazione multidisciplinare e obiettivi educativi

In una società segnata da transizioni tecnologiche rapide, diffusione dell’Intelligenza Artificiale e complessità dei fenomeni sociali, la frammentazione dei saperi non appare più adeguata. La Scuola Riace risponde a questa esigenza, offrendo ai docenti uno spazio di riflessione e aggiornamento culturale mirato a inserire la scienza in un contesto multidisciplinare, con ricadute metacognitive, per formare cittadini consapevoli e capaci di interpretare criticamente la realtà, unendo rigore logico e immaginazione.

Il programma per i docenti si svilupperà attraverso conferenze, attività laboratoriali, osservazioni astronomiche ed esperienze sul territorio. Temi di frontiera come l’esplorazione spaziale, la relatività, le onde gravitazionali e la modellizzazione matematica saranno affrontati nei loro aspetti tecnici, culturali, antropologici e filosofici, delineando un percorso che unisce l’esplorazione del Cosmo all’esplorazione dell’animo umano.

Attraverso il confronto con studiosi, ricercatori ed esperti di diversi ambiti, la Scuola si propone come un’impareggiabile occasione di crescita professionale e umana, nella convinzione che educare oggi significhi aiutare le nuove generazioni a comprendere la complessità del presente senza mai rinunciare all’unità della conoscenza e al valore profondamente umano della ricerca del sapere.