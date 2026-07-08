Regione Siciliana, via libera agli atti di indirizzo per il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali

Il governo Schifani ha approvato, nella seduta di giunta di oggi pomeriggio, gli atti di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana. Si tratta di un passaggio rilevante per il personale regionale, perché avvia il percorso della nuova contrattazione riferita al triennio 2025-2027. La decisione riguarda sia la dirigenza regionale sia il comparto non dirigenziale, includendo quindi le diverse categorie di dipendenti della Regione. L’approvazione degli atti di indirizzo rappresenta il presupposto necessario per definire le linee guida che saranno alla base del confronto contrattuale all’Aran Sicilia.

Rinnovo del contratto 2025-2027 per dirigenza e comparto non dirigenziale

Il punto centrale del provvedimento approvato dalla giunta è il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per il personale della Regione. Il nuovo percorso contrattuale copre il periodo 2025-2027 e interessa due ambiti distinti: da un lato la dirigenza, dall’altro il comparto non dirigenziale. Per i dipendenti regionali si apre dunque una fase importante, legata alla nuova contrattazione e alla definizione delle condizioni di lavoro per il triennio di riferimento. Gli atti di indirizzo approvati dal governo regionale fissano il quadro entro il quale si svilupperà il negoziato.