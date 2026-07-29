Regionali Sicilia, il movimento Rinascita Messina sosterrà Ismaele La Vardera

Il movimento civico Rinascita Messina sosterrà ufficialmente l’on. Ismaele La Vardera in occasione delle prossime elezioni regionali siciliane. La decisione, maturata al termine di un confronto politico avviato nelle scorse settimane, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di costruzione di un’alleanza che punta a rafforzare l’area civica e riformista in Sicilia. L’intesa è stata definita ieri a Palermo, negli uffici dell’Assemblea Regionale Siciliana, nel corso di un incontro al quale hanno preso parte il leader di Controcorrente e deputato regionale Ismaele La Vardera, il deputato di Controcorrente Alessandro De Leo, il leader di Rinascita Messina Gaetano Sciacca e il portavoce del movimento Adolfo De Angeli. Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi politici e programmatici che accomunano le due realtà, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo del territorio messinese e alle sfide che attendono la Sicilia nei prossimi anni.

Con questa intesa, Rinascita Messina annuncia dunque “il proprio impegno nella prossima competizione elettorale al fianco di Ismaele La Vardera, avviando una collaborazione politica destinata a svilupparsi nei prossimi mesi attraverso iniziative pubbliche, incontri sul territorio e la definizione di un programma condiviso in vista dell’appuntamento con le elezioni regionali”.