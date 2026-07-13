Reghion Campione d’Italia CSI in back to back: il ritorno all’aeroporto di Reggio Calabria è un delirio | VIDEO

La Reghion 730 AC ci ha preso gusto. Dopo il successo della passata stagione, la squadra reggina si è ripetuta, in back to back, anche quest’anno riconfermandosi Campione Nazionale CSI. I reggini si sono imposti in finale, ad Asti, con il punteggio di 76-72 su Verona. Una grande soddisfazione ritornare a Reggio Calabria con la Coppa in mano. E, a proposito del ritorno, all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria è stato un delirio.

Con Rugolo e Meduri in testa (rispettivamente assistant coach e ds della Viola) la Reghion è stata accolta da tantissimi tifosi sulle note di “I Campioni d’Italia siamo noi!“.