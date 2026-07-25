Reghion Basket, il 27 luglio la premiazione a Palazzo San Giorgio per la vittoria del campionato CSI

Lunedì 27 luglio, alle ore 15.00, presso la Sala dei Lampadari di

Palazzo San Giorgio, si terrà la premiazione della Reghion Basket Popolare che per il secondo anno consecutivo si è laureata Campione d’Italia nel Campionato Nazionale CSI Open 2025/2026, dopo la straordinaria vittoria conquistata nella finalissima di Asti contro l’Alci Basket Verona. Il riconoscimento istituzionale sarà conferito dal Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Federico Andrea Milia, a una realtà sportiva che, con passione, sacrificio e spirito di squadra, ha saputo incarnare i più autentici valori dello sport e tenere alto il nome di Reggio Calabria su tutti i campi d’Italia.