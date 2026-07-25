Lunedì 27 luglio, alle ore 15.00, presso la Sala dei Lampadari di
Palazzo San Giorgio, si terrà la premiazione della Reghion Basket Popolare che per il secondo anno consecutivo si è laureata Campione d’Italia nel Campionato Nazionale CSI Open 2025/2026, dopo la straordinaria vittoria conquistata nella finalissima di Asti contro l’Alci Basket Verona. Il riconoscimento istituzionale sarà conferito dal Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Federico Andrea Milia, a una realtà sportiva che, con passione, sacrificio e spirito di squadra, ha saputo incarnare i più autentici valori dello sport e tenere alto il nome di Reggio Calabria su tutti i campi d’Italia.
Reghion Basket, il 27 luglio la premiazione a Palazzo San Giorgio per la vittoria del campionato CSI
Il 27 luglio, a Palazzo San Giorgio, il presidente del Consiglio Comunale, Federico Milia, premierà la Reghion Basket Popolare per la vittoria del Campionato Nazionale CSI Open
Lunedì 27 luglio, alle ore 15.00, presso la Sala dei Lampadari di