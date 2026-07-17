Reggio, Veronese scrive a Occhiuto e Cannizzaro: “sostenere il Monastero della Visitazione di Ortì, patrimonio di tutta la Calabria”

Il Prof. Simone Veronese, esponente del Movimento Civico Reggio Protagonista, ha inviato una lettera al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e al Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, chiedendo un intervento concreto a sostegno del Monastero della Visitazione di Ortì, una delle realtà religiose, spirituali e sociali più importanti del territorio reggino. Nella lettera il Prof. Veronese evidenzia come il Monastero della Visitazione rappresenti un patrimonio che appartiene a tutta la Calabria.

“Le Suore della Visitazione, attraverso la loro vita di clausura, dedicano ogni giorno la propria esistenza alla preghiera, al silenzio, alla contemplazione e all’intercessione per l’umanità. Una missione vissuta lontano dai riflettori ma di straordinario valore spirituale, che rende questo monastero un autentico punto di riferimento per l’intera comunità. Accanto alla loro opera religiosa, le monache hanno saputo restituire vita a una struttura di straordinaria bellezza, valorizzando il caseificio, i prodotti della terra, l’accoglienza e la presenza nei mercati di Campagna Amica-Coldiretti, offrendo un esempio concreto di come fede, lavoro e sviluppo possano camminare insieme” afferma il Prof. Simone Veronese.

“Il Monastero della Visitazione di Ortì – dichiara il Prof. Simone Veronese – rappresenta uno dei simboli più autentici della Calabria migliore. È un luogo dove spiritualità, legalità, lavoro e speranza convivono ogni giorno grazie all’impegno straordinario delle Suore della Visitazione. Per questo motivo le istituzioni hanno il dovere morale di essere concretamente vicine a questa comunità”.

“Nella lettera, il Movimento Civico Reggio Protagonista richiama inoltre l’attenzione sulle recenti vicende che hanno interessato il monastero e il cantiere dei lavori di ristrutturazione, auspicando che lo Stato continui a garantire la massima attenzione e tutela, affinché nessun episodio intimidatorio possa rallentare il percorso di rinascita di una realtà così importante. Tra le richieste avanzate vi è il rifacimento della strada di accesso al monastero, considerato un intervento prioritario per garantire sicurezza e una migliore accessibilità ai fedeli, ai pellegrini, ai cittadini e ai numerosi visitatori”.

Il Prof. Simone Veronese, a nome del Movimento Civico Reggio Protagonista, ha inoltre rivolto un invito ufficiale al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e al Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, affinché si rechino insieme a lui al Monastero della Visitazione di Ortì. “Non sarebbe soltanto una visita istituzionale – conclude il Prof. Simone Veronese – ma un gesto concreto di legalità, di vicinanza e di speranza. Sarebbe un messaggio forte per tutta la Calabria: le istituzioni sono accanto a chi, ogni giorno, attraverso la preghiera, il lavoro e il servizio, rappresenta il volto più autentico della nostra terra. Difendere il Monastero della Visitazione di Ortì significa difendere un patrimonio spirituale, culturale e sociale che appartiene a tutti noi”.