Reggio Calabria vola alle Finali Nazionali di pallanuoto: storica impresa dell’Italica Sport Esordienti

Un risultato destinato a entrare nella storia dell’Italica Sport e, più in generale, della pallanuoto reggina. La formazione Esordienti della società con quartier generale al Parco Caserta Sport Village ha conquistato la qualificazione alle Finali Nazionali, in programma a Ostia dal 26 al 30 agosto, grazie al prestigioso terzo posto assoluto ottenuto nelle Finali Regionali Siciliane, disputate a Siracusa il 4 e 5 luglio. Per l’Italica Sport si tratta di un traguardo di assoluto valore, conquistato in una regione che esprime alcune tra le massime espressioni della pallanuoto italiana.

La Sicilia, infatti, vanta società che da decenni militano ai vertici nazionali e formano alcuni dei migliori talenti del panorama italiano. Riuscire a salire sul podio regionale e staccare il pass per la fase nazionale significa essersi affermati in uno dei contesti tecnicamente più competitivi del Paese.

Un percorso straordinario costruito partita dopo partita

La qualificazione è il coronamento di un cammino esaltante. Nel primo giorno delle Finali Regionali la formazione reggina ha superato con autorità l’Ortigia Academy Siracusa per 7-3, conquistando l’accesso alle semifinali grazie a una prestazione di grande maturità e agli interventi decisivi del portiere Antonio Ricciuto.

La domenica si è aperta con la semifinale contro la Telimar Palermo, una delle società più blasonate della pallanuoto nazionale. Il 12-3 finale non racconta però la forza caratteriale mostrata dai giovani reggini, capaci di archiviare immediatamente la delusione e di ripresentarsi poche ore dopo con la giusta mentalità nella finale per il terzo posto.

La vittoria sul Cus Palermo vale un posto tra le migliori d’Italia

Nella sfida, decisiva per la qualificazione alle finali nazionali, contro il Cus Palermo l’Italica Sport ha offerto una prova di grande personalità, imponendosi con il punteggio di 10-8.

È stata una partita intensa, combattuta e sempre in equilibrio, nella quale i ragazzi reggini hanno mantenuto quasi costantemente il vantaggio, dimostrando organizzazione, lucidità e maturità tattica. Il decisivo allungo sul 10-8, arrivato a poco più di due minuti dalla fine, è stato poi difeso con ordine grazie a un grande lavoro collettivo e alle determinanti parate dell’estremo difensore.

Grande gioia alla fine della gara, perché il terzo posto assoluto significava infatti qualificazione alle Finali Nazionali. Un risultato che certifica il valore del progetto tecnico costruito negli ultimi anni e che può crescere ancora.

Un risultato che testimonia come, attraverso programmazione, competenza e continuità, sia possibile competere ai massimi livelli anche partendo da una realtà in continua crescita come quella reggina.

Il lavoro dello staff e della dirigenza

Alla guida tecnica della squadra c’è Giacomo Mannino, affiancato dai tecnici Pierpaolo Barillà e Giuseppe Bianchi, figure di riferimento nel percorso di crescita che ha permesso agli Esordienti di confrontarsi alla pari con alcune delle migliori realtà italiane.

Fondamentale anche il lavoro della dirigenza, coordinata dal direttore generale Antonino Rossi.

Marco Francesco Polimeni: “un risultato che rende orgogliosa tutta Reggio Calabria”

Grande la soddisfazione del presidente Marco Francesco Polimeni, che sottolinea il valore non solo sportivo, ma anche sociale e progettuale del traguardo raggiunto.

“Questa qualificazione – ha dichiarato –rappresenta una delle pagine più importanti della storia dell’Italica Sport. Essere riusciti a conquistare il pass per le Finali Nazionali attraverso le Finali Regionali Siciliane, confrontandoci con società che da decenni rappresentano l’eccellenza della pallanuoto italiana, rende questo risultato ancora più prestigioso. Oggi non festeggia soltanto l’Italica Sport, ma tutta Reggio Calabria, che avrà una propria rappresentante tra le migliori squadre d’Italia. Questo è il frutto del lavoro quotidiano svolto al Parco Caserta Sport Village e della professionalità dei nostri tecnici. Continueremo a investire nei giovani perché crediamo che il futuro dello sport reggino passi proprio dalla crescita del nostro vivaio. Ad Ostia andremo con entusiasmo, consapevoli di rappresentare un’intera città e determinati a vivere questa straordinaria esperienza da protagonisti”.

La formazione

Italica Sport: Antonio Ricciuto, Vardè, Minniti, Musolino, Nicolò Alberti, Cristian Purpura, Gemelli, Andrea Maria Alberti, Cirillo, Colamonici, Alessandro Purpura, Audino.

Allenatore: Giacomo Mannino.

Tecnici: Pierpaolo Barillà, Giuseppe Bianchi.

Direttore Generale: Antonino Rossi.