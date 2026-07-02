Reggio Calabria, Veronese: “l’esperienza politica di Cateno De Luca merita attenzione”

“Seguo con grande interesse il percorso politico portato avanti da Cateno De Luca e dal movimento Sud chiama Nord. Al di là delle appartenenze politiche, credo che vi sia un insegnamento importante per tutto il Mezzogiorno e, in particolare, per la Calabria”. Lo dichiara il Prof. Simone Veronese, coordinatore di Reggio Protagonista e Presidente dell’Associazione Amici del Ponte sullo Stretto. “Da anni Cateno De Luca porta avanti una politica di schiena dritta, fondata sulla difesa del territorio e sulla volontà di rafforzare il ruolo decisionale della Sicilia. La sua posizione, secondo cui il futuro Presidente della Regione non debba essere imposto dalle segreterie romane ma individuato attraverso un confronto con i movimenti autonomisti siciliani, rappresenta una riflessione politica di grande interesse. Ritengo che un maggiore protagonismo delle Regioni meridionali non sia in contrasto con l’unità nazionale. Al contrario, può contribuire a rendere l’Italia più forte, valorizzando le peculiarità e le esigenze dei territori che per troppo tempo sono stati considerati periferici rispetto alle grandi scelte politiche”, rimarca Veronese.

Secondo Veronese, anche la Calabria dovrebbe aprire una riflessione su questo modello

Secondo Veronese, anche la Calabria dovrebbe aprire una riflessione su questo modello. “La nostra Regione ha bisogno di una forza civica autonomista che sappia rappresentare gli interessi dei calabresi con competenza, autonomia e visione strategica. È un percorso certamente più complesso rispetto alla Sicilia, perché da noi troppo spesso il consenso viene condizionato da logiche personali e da piccoli interessi locali, anziché da un autentico progetto di sviluppo del territorio. Proprio per questo guardiamo con attenzione all’esperienza costruita in questi anni da Cateno De Luca e dal suo gruppo politico, che dimostra come, attraverso il radicamento sul territorio, la coerenza e il lavoro costante, sia possibile costruire un movimento capace di incidere realmente sugli equilibri politici regionali e nazionali”, sottolinea Veronese.

Veronese ricorda inoltre il percorso già avviato a Reggio Calabria. “Con Reggio Protagonista abbiamo mosso un primo passo importante, presentando una lista civica all’interno della coalizione di centrodestra. Il risultato ottenuto, con quasi 1.920 voti alle ultime elezioni comunali, dimostra che esiste una parte significativa della città che chiede una rappresentanza fortemente legata al territorio. Come Presidente dell’Associazione Amici del Ponte sullo Stretto continuerò a sostenere tutte quelle iniziative che puntano al rilancio del Mezzogiorno, alla realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche e alla nascita di una classe dirigente meridionale capace di difendere con autorevolezza gli interessi della nostra terra. La Calabria deve tornare protagonista del proprio futuro. Per farlo servono idee, coraggio e una politica che metta finalmente il territorio davanti a qualsiasi interesse di parte”, conclude Veronese.