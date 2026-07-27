Reggio Calabria, vent’anni dopo il diploma la 5ª B del “Guerrisi” torna insieme

Vent’anni volano in un soffio, ma ci sono legami che la polvere del tempo non riesce a scalfire. A distanza di due decenni dal fatidico giorno dell’esame di Stato, gli ex studenti della classe 5^B dell’I.T.A.S. “M. Guerrisi” di Reggio Calabria si sono dati appuntamento per una reunion speciale, dimostrando che l’amicizia nata tra i banchi di scuola ha radici davvero profonde. ​Tra ricordi d’infanzia, aneddoti legati ai professori storici e qualche capello bianco sfoggiato con orgoglio, la serata si è trasformata in un vero e proprio tuffo nel passato. Rivedersi da adulti – ognuno cresciuto, cambiato e arricchito dalle proprie esperienze di vita – ha regalato a tutti un’emozione autentica.

​La risata è stata la vera protagonista della serata, la stessa che risuonava nei corridoi durante l’intervallo o molto spesso durante le ore di lezione. Una reunion che non è stata solo una celebrazione del passato, ma la conferma che certe storie non finiscono con l’ultimo suono della campanella. ​E la promessa, stavolta, è formale: non far passare altri vent’anni prima del prossimo brindisi.