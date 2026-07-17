Reggio Calabria, un’altra visita per Cannizzaro: il Sindaco si reca al Comando di Polizia Locale | VIDEO

Altro giro, altra corsa. Nuova visita per il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, alle prese con diversi incontri in queste prime settimane. Dopo la visita a Castore, in cui il primo cittadino ha incontrato gli operai, lo stesso ha fatto oggi con la Polizia Locale. Il Sindaco, infatti, si è recato presso il Comando di Reggio Calabria per incontrare gli agenti. Come si può vedere in un video pubblicato sui social, ha salutato i presenti e poi si è confrontato con loro. Com’è noto, in queste prime settimane, il Sindaco sta coinvolgendo gli agenti in varie iniziative: dalla loro capillare presenza in città contro i trasgressori dei rifiuti (operazione “Piazza Pulita”) al nuovo servizio di pattuglia in e-bike su Corso e Via Marina.

Di seguito il video.