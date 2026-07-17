Reggio Calabria, un’altra visita per Cannizzaro: il Sindaco si reca al Comando di Polizia Locale | VIDEO

Dopo la visita a Castore, in cui il primo cittadino ha incontrato gli operai, lo stesso ha fatto oggi con la Polizia Locale

Cannizzaro in visita al comando della polizia locale

Altro giro, altra corsa. Nuova visita per il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, alle prese con diversi incontri in queste prime settimane. Dopo la visita a Castore, in cui il primo cittadino ha incontrato gli operai, lo stesso ha fatto oggi con la Polizia Locale. Il Sindaco, infatti, si è recato presso il Comando di Reggio Calabria per incontrare gli agenti. Come si può vedere in un video pubblicato sui social, ha salutato i presenti e poi si è confrontato con loro. Com’è noto, in queste prime settimane, il Sindaco sta coinvolgendo gli agenti in varie iniziative: dalla loro capillare presenza in città contro i trasgressori dei rifiuti (operazione “Piazza Pulita”) al nuovo servizio di pattuglia in e-bike su Corso e Via Marina.

Di seguito il video.

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