Reggio Calabria, tutto pronto per il ritorno dell’Infiorata di Gallico Marina: il programma

Domenica 5 luglio 2026 torna l’Infiorata di Gallico Marina, appuntamento che unisce la comunità in una straordinaria espressione di arte, spiritualità e devozione. “Intrecci di Fede e Bellezza” sarà il tema di questa edizione: un percorso di magnifici quadri floreali realizzati con passione e pazienza, capaci di emozionare grandi e piccoli. Il programma prevede alle ore 18:30 la Celebrazione Eucaristica. A seguire, si terrà la Solenne Adorazione Eucaristica, accompagnata da riflessioni spirituali lungo il percorso dell’Infiorata.

“Un sentito grazie viene rivolto a tutti gli sponsor, ai volontari e a quanti, con il loro impegno, rendono possibile questo evento, simbolo di fede, condivisione e amore per il territorio. L’invito è a partecipare numerosi per vivere insieme una serata speciale, lasciandosi incantare dalla bellezza dei fiori e dalla forza della fede” si legge nella nota degli organizzatori.