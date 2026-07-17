Reggio Calabria: tripla grande festa a Solano per i 20 anni di sacerdozio dei Padri Salvatore, Pasquale e Giuseppe | VIDEO

Una tripla festa a Solano (Reggio Calabria) per i vent’anni di sacerdozio di padre Salvatore Coppola, festeggiato insieme a padre Pasquale e padre Giuseppe. Un traguardo davvero speciale poiché tutti e tre i sacerdoti celebrano contemporaneamente i due decenni di ordinazione. Graziano Tomarchio, in un servizio per StrettoWeb, ha immortalato l’evento con l’intervista ai tre protagonisti che hanno raccontato il significato di questo percorso condiviso con il legame con i fedeli di Solano.

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