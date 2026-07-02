Reggio Calabria, torna il Premio Antonino Scopelliti: tutto pronto per la nuova edizione

È tutto pronto per l’ottava edizione del Premio Antonino Scopelliti, promosso dalla Fondazione dedicata alla memoria del magistrato assassinato dalla criminalità nell’agosto del 1991. L’edizione 2026 sarà presentata il 6 luglio, alle ore 11.00, nella sede della Fondazione, in via Fata Morgana 43, a Reggio Calabria. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le novità del Premio e il programma della manifestazione. Il Premio Scopelliti viene assegnato ogni anno a personalità, enti e istituzioni che si sono distinti nel contrasto alle mafie, nella diffusione della legalità e nella valorizzazione del territorio.

Sono previste varie categorie di riconoscimenti per le eccellenze del territorio: Premio alla memoria; Istruzione, formazione, educazione; Impegno sociale; Istituzione Culturale per la promozione del territorio; Resto in Calabria; Resistenza, impegno e testimonianza contro le mafie; Contrasto alle mafie per l’affermazione dei diritti; Radici in Calabria; infine, il Premio Scopelliti, che esce dal territorio strettamente reggino e abbraccia i confini nazionali.