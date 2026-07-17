Reggio Calabria torna capitale della direzione d’opera: al Teatro Cilea la seconda edizione del Corso Internazionale del M° Alessandro Tirotta

Dopo il grande successo dell’edizione 2025, Reggio Calabria si prepara ad accogliere nuovamente il Corso Internazionale di Direzione d’Opera Lirica Italiana, in programma nel mese di novembre al Teatro Cilea, sotto la direzione artistica e didattica del M° Alessandro Tirotta. L’iniziativa si conferma tra gli appuntamenti formativi più attesi nel panorama della direzione d’orchestra, richiamando musicisti da tutto il mondo. Tra i primi direttori già selezionati figurano rappresentanti di Brasile, Russia, Corea del Sud, Albania, Giappone, Israele, Spagna, Francia, Cina e Italia, a testimonianza dell’autorevolezza internazionale raggiunta dal corso.

Per il secondo anno consecutivo, la città si distingue come centro di eccellenza per la formazione artistica nell’opera lirica, consolidando un percorso che valorizza la tradizione musicale italiana proiettandola su scala internazionale. L’opera oggetto di studio del corso 2026 sarà Rigoletto di Giuseppe Verdi. Il M° Alessandro Tirotta, docente del corso, oltre alla brillante carriera internazionale, porta avanti da anni un’intensa attività didattica, tenendo masterclass in Italia, Spagna, Russia e Stati Uniti. Un’attività che continua a raccogliere importanti riconoscimenti, con numerose richieste già per i percorsi formativi previsti nel 2027.

Un corso per direttori esperti

Uno degli aspetti che rende unico il corso è l’elevato livello dei partecipanti. I corsisti sono per lo più direttori d’orchestra già avviati alla carriera professionale, desiderosi di perfezionarsi nella grande tradizione dell’opera italiana e di consolidare il mestiere ricevendo responsabilità completa alla guida di un’orchestra complessa. Tra gli iscritti figurano anche affermati e noti musicisti che hanno scelto di approfondire il repertorio lirico sotto la guida del M° Tirotta.

Elemento centrale del percorso formativo sarà il lavoro con l’Orchestra del Teatro Cilea, prestigiosa compagine sinfonica della città, della quale il M° Tirotta è direttore principale. Con oltre vent’anni di attività, l’orchestra rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento del Mezzogiorno per la diffusione dell’opera lirica e della musica classica, offrendo ai corsisti un’esperienza concreta di studio e pratica orchestrale di altissimo livello.

Un laboratorio internazionale

Il Teatro Cilea diventerà così un laboratorio internazionale dove culture, esperienze e scuole direttoriali differenti si incontreranno nel nome della tradizione operistica italiana. Per diverse settimane Reggio Calabria parlerà molte lingue, ma ne condividerà una sola sul podio: quella universale della musica.

L’edizione 2026 del Corso Internazionale di Direzione d’Opera Lirica Italiana si annuncia dunque come uno degli eventi culturali più significativi dell’autunno cittadino, confermando la crescente vocazione internazionale di Reggio Calabria e il ruolo del Teatro Cilea quale luogo privilegiato per lo studio, la valorizzazione e la trasmissione della grande tradizione operistica italiana.