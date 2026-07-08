Reggio Calabria, sul sito istituzionale di Giusi Princi arriva la chat integrata: “un presidio digitale per favorire il dialogo con i cittadini”

Il sito istituzionale dell’eurodeputato Giusi Princi – giusiprinci.eu – si arricchisce di una nuova risorsa digitale dedicata all’interlocuzione con gli utenti interessati a conoscere più da vicino il lavoro svolto dall’On. Princi in sede europea e nei territori di riferimento. È stata infatti attivata una chat integrata nel portale, concepita come strumento di guida, approfondimento e confronto. La nuova funzionalità consentirà di richiedere indicazioni sui contenuti pubblicati, di ottenere in tempo reale chiarimenti sulle iniziative promosse dall’eurodeputata e di seguire con maggiore consapevolezza le principali direttrici del suo impegno istituzionale.

La chat offrirà un accesso immediato alle informazioni presenti sul sito

Dalle news ai comunicati, dalle attività parlamentari alle progettualità rivolte alla Calabria, la chat offrirà un accesso immediato alle informazioni presenti sul sito, accompagnando il visitatore nella lettura dei temi trattati e delle opportunità connesse all’azione politica dell’On. Princi. Ove necessario, sarà inoltre possibile entrare in contatto con un collaboratore della struttura dell’eurodeputata, così da ricevere un supporto più mirato rispetto alle richieste formulate.“Quando abbiamo immaginato giusiprinci.eu – afferma l’eurodeputato – lo abbiamo pensato come uno strumento vivo, capace di raccontare il mio operato attraverso il lessico della presenza e della prossimità. L’introduzione della chat risponde a questa precisa esigenza: ottimizzare la fruibilità delle informazioni, favorire una comprensione esaustiva delle iniziative avviate e offrire a chi visita il sito la possibilità di porre domande, orientarsi, approfondire”, aggiunge l’On. Princi.

Il nuovo dispositivo si inserisce nel percorso di progressivo sviluppo del portale

Il nuovo dispositivo si inserisce nel percorso di progressivo sviluppo del portale, nato per rendere trasparente e consultabile l’attività dell’europarlamentare, con particolare attenzione ai temi della formazione, della crescita dei territori, della partecipazione civile e delle opportunità che l’Europa può generare per le comunità locali. “Nel lavoro istituzionale, condividere i dati non basta: occorre anche – spiega l’eurodeputato – predisporre strumenti attraverso cui l’ascolto diventi concreto. Questo è il punto di partenza e, al contempo, la finalità della chat: non solo agevolare la navigazione del sito, ma animare un canale qualificato di interlocuzione, nel quale l’informazione possa tradursi in relazione e la relazione maturare in partecipazione”, conclude l’eurodeputata.

Per restare aggiornati e partecipare al dialogo avviato attraverso la nuova piattaforma, è possibile visitare giusiprinci.eu e seguire l’Onorevole Princi sui suoi canali social ufficiali (Instagram @giusi.princi; Facebook @Giusi Princi; X @giusi_princi).