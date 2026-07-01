Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi gazebo informativo di Futuro Nazionale

Futuro Nazionale Reggio Calabria 297 sarà presente con i propri responsabili e militanti locali, dalle 16 alle 20 presso il corso Garibaldi, incrocio via Cattolica dei Greci, proprio di fianco alla scalinata del Teatro Cilea. Il punto informativo è indirizzato a far conoscere meglio il partito fondato dal Gen. Roberto Vannacci, i punti fermi e i valori da cui germogliano “la visione futurista per un’Italia vera, identitaria e libera”.

Presso il punto informativo sarà possibile contribuire con la propria firma a sostegno del pacchetto “Tolleranza zero”, e inoltre sarà possibile tesserarsi.