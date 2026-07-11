Reggio Calabria: storica reunion, gli ex compagni della scuola “Principe di Piemonte” si ritrovano dopo 60 anni | FOTO

A sessant’anni dai giorni trascorsi insieme sui banchi della scuola elementare “Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, la classe V A si è riunita per celebrare il valore del tempo e la gioia di ritrovarsi.

Accanto agli ex alunni, idealmente, era presente anche il prof. Tersilio Valenti, l’indimenticato insegnante ricordato con affetto e salutato da un caloroso applauso. Per suggellare lo straordinario avvenimento, al figlio, dott. Aldo, sono state consegnate le foto di gruppo di allora e di oggi. Lo scorso 19 giugno, i 16 ex studenti si sono ritrovati a pranzo.

A promuovere l’iniziativa è stato Giuseppe Chiofalo

Rivedersi dopo sessant’anni dalla licenza elementare è un evento raro e speciale, capace di celebrare legami nati sui banchi di scuola e rimasti vivi nel tempo. A promuovere l’iniziativa è stato Giuseppe Chiofalo, che con tenacia e nostalgia ha rintracciato, uno a uno, i membri della sua vecchia classe. All’appello mancavano soltanto sei compagni, assenti perché fuori sede, ma pronti a partecipare a un prossimo incontro. La comitiva era composta da: Antonino Ascenti; Francesco Bevacqua; Ettore Blasimme; Marcello Cammera; Giuseppe Canale; Guido Casile; Rocco Chindemi; Giuseppe Chiofalo; Pasquale Cutrupi; Francesco De Luca; Antonio Gatto; Gabriele Lacava; Domenico Manti; Luigi Messineo; Antonino Palumbo; Nicola Trunfio.

Il gruppo ha festeggiato ricordando episodi e aneddoti di un periodo felice

Il gruppo ha festeggiato in un noto ristorante della città, in uno spazio riservato, ricordando episodi e aneddoti di un periodo felice. Il passare degli anni non ha intaccato lo spirito degli ex compagni: quella classe, un tempo nota per la sua vivacità, si è confermata ancora oggi vitale, spensierata e unita da un legame invisibile ma saldo. L’incontro ha offerto l’occasione per rievocare luoghi, persone e momenti della giovinezza in un clima spontaneo e allegro. Più che una semplice festa, è stato un viaggio nella memoria, capace di far riaffiorare emozioni profonde e il valore di rapporti che resistono alla distanza e al tempo. Le conversazioni sono scorse naturali, come se gli anni non fossero mai passati, confermando la forza dei legami nati sui banchi di scuola.

La memorabile giornata si è conclusa con il tradizionale taglio della torta, condiviso pubblicamente dai partecipanti come simbolo di un’amicizia capace di resistere al tempo e con la promessa di ritrovarsi presto.