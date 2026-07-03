Reggio Calabria, stabilizzati i TIS al comune di Campo Calabro

A Campo Calabro si chiude un percorso lungo e complesso per 14 tirocinanti che hanno sottoscritto il contratto di lavoro che li stabilizza come dipendenti del Comune di Campo Calabro. La notizia è stata annunciata dal sindaco Sandro Repaci, che ha sottolineato il valore umano, amministrativo e istituzionale di un passaggio atteso da anni. La firma dei contratti rappresenta un momento significativo non solo per i lavoratori coinvolti, ma anche per le loro famiglie e per l’intera macchina amministrativa comunale, che potrà contare su nuove risorse e professionalità. La stabilizzazione dei tirocinanti segna infatti l’ingresso formale di 14 nuovi dipendenti nell’organico dell’ente locale.

La firma dei contratti e il futuro dei nuovi dipendenti comunali

Il cuore della notizia riguarda la conclusione del percorso di stabilizzazione dei tirocinanti. Dopo una fase definita lunga e faticosa, i lavoratori interessati hanno firmato il contratto che consente loro di diventare a tutti gli effetti dipendenti comunali. Il sindaco Sandro Repaci ha evidenziato come questo risultato abbia un impatto diretto sulla vita delle persone coinvolte. La stabilizzazione, infatti, non riguarda soltanto l’aspetto occupazionale, ma anche la possibilità per 14 nuclei familiari di guardare al futuro con maggiore sicurezza. “I nostri Tirocinanti hanno sottoscritto il contratto che li stabilizza come dipendenti del Comune di Campo Calabro. Oggi 14 famiglie guardano con maggiore fiducia e serenità al loro futuro ed il Comune acquista nuove risorse e professionalità. Un percorso lungo, faticoso per concludere il quale ci siamo assunti come amministratori una grande responsabilità, non solo politica ma anche personale. Il Comune rimane fedele a ciò che deve essere: responsabile della qualità della vita dei suoi cittadini, ma anche custode ed esempio del rispetto e della salvaguardia dei diritti delle persone. Buon lavoro dunque a tutti i nuovi dipendenti. Avevamo detto “o tutti o nessuno”: sono tutti qua, e da domani potranno dire con un pizzico di orgoglio “sono dipendente del Comune di Campo Calabro”, evidenzia il primo cittadino.