Reggio Calabria: sport, mare e divertimento per il Gallico Paddle Fest 2026

Domenica 2 agosto 2026, a partire dalle ore 09:00, il lungomare di

Gallico si animerà con il Gallico Paddle Fest 2026, un evento

imperdibile dedicato agli amanti del mare e dello sport all’aria aperta.

L’iniziativa, inserita anche nella cornice dei festeggiamenti per la

Madonna di Porto Salvo, è organizzata dalla A.S.D. Blue Tribe in stretta

sinergia con le associazioni “Il Quadrifoglio e Genea”, e vanta il

patrocinio del Comune di Reggio Calabria e di altri importanti partner

locali e sportivi.

Il cuore della manifestazione sarà l’attesa Gara Amatoriale di AIR SUP

Il cuore della manifestazione sarà l’attesa Gara Amatoriale di AIR SUP

(Stand Up Paddle). La competizione è aperta a tutti, senza limiti di

esperienza: potrà partecipare sia chi possiede già la propria tavola,

sia chi ne è sprovvisto, grazie all’attrezzatura che verrà messa a

disposizione dall’organizzazione. L’evento è sponsorizzato da Decathlon, che darà visibilità e risalto alla manifestazione con gadget e presenza in loco. Il Gallico Paddle Fest non è solo una gara, ma una vera e propria giornata di festa pensata per avvicinare il grande pubblico agli sport acquatici. Sarà l’occasione perfetta anche per i principianti assoluti che desiderano provare l’emozione di pagaiare per la prima volta in totale sicurezza, guidati da istruttori esperti.

“Il nostro obiettivo con il Gallico Paddle Fest è quello di creare un

momento di sana aggregazione, dove il mare diventi lo spazio ideale per divertirsi e stare insieme,” dichiara Sebastiano Michele Militti (Seby), Presidente della A.S.D. Blue Tribe. “Vogliamo dimostrare che il SUP è uno sport per tutti. Che tu sia un esperto o che tu non sia mai salito su una tavola, l’importante è scendere in acqua, pagaiare e godersi la bellezza del nostro mare”.