Reggio Calabria, sport e solidarietà per sostenere AISLA: attività gratuite tra il Lungomare e Punta Pellaro

Lo sport torna a incontrare la solidarietà a Reggio Calabria grazie alla collaborazione tra le associazioni locali. Venerdì 24 luglio si svolgerà una nuova edizione di “Sport e Solidarietà”, manifestazione promossa da oltre dieci anni dalla Pro Loco Reggio Sud con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, sezione di Reggio Calabria. L’iniziativa coinvolgerà due differenti punti della città e offrirà alla cittadinanza la possibilità di assistere a eventi sportivi e partecipare gratuitamente a numerose attività.

Il programma prenderà il via alle ore 16:00 nella via Marina bassa del Lungomare Falcomatà, dove sarà possibile assistere alla Traversata a Vento dello Stretto. A partire dalle ore 17:30, invece, l’appuntamento si sposterà sulla spiaggia di Punta Pellaro, davanti al Circolo Velico FreeSpirits. Qui tutti i partecipanti potranno cimentarsi in diverse discipline sportive, tra cui beach volley, kitesurf, windsurf, wingfoil, basket e rugby beach.

Gli istruttori della Federazione Italiana Vela del FreeSpirits e del NewKiteZone saranno a disposizione dei partecipanti per consentire lo svolgimento di prove gratuite e avvicinare il pubblico alle diverse attività previste. L’intero incasso derivante dai contributi volontari versati per la partecipazione sarà devoluto ad AISLA, sezione di Reggio Calabria. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di prendere parte a una giornata dedicata al divertimento, allo sport e alla solidarietà, nel segno del principio “Persone che aiutano persone”.