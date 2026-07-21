Reggio Calabria, sospensione idrica a Terreti e Nasiti per lavori all’impianto

L’erogazione dell’acqua sarà interrotta dalle ore 8:30 fino al completamento dell’intervento di manutenzione programmata disposto da Sorical

rubinetto acqua
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

La Sorical informa i cittadini di Reggio Calabria che “per consentire un intervento di manutenzione programmata finalizzato alla sostituzione di organi idraulici presso l’impianto di Terreti, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica.
Zone interessate:

  • Terreti
  • Nasiti

Orario del disservizio:

  • Dalle ore 8:30 fino al termine dei lavori.

Sorical si scusa per i disagi arrecati e assicura che le attività saranno concluse nel più breve tempo possibile, al fine di ripristinare regolarmente il servizio”.

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