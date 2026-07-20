Reggio Calabria, sinergia tra associazioni e Comune: risolto il problema fognario in via Enrico Fermi

Si è concretizzata questa mattina presso gli orti sociali di Santa Caterina una sinergia che sta dando i primi frutti. Grazie alla collaborazione tra l’associazione “NOI per santa Caterina” e la nuova realtà di prossimità attivata dal Comune di Reggio Calabria, la prima circoscrizione, col deciso impegno del presidente Simone La Cava e dei consiglieri Silvio Bagnato e Peter Morisani, è stato finalmente realizzato l’intervento per la risoluzione del problema al tratto fognario che da tempo insisteva sull’area. “Un problema segnalato da mesi che rischiava di compromettere il lavoro e l’impegno di decine di cittadini che, con sacrificio, hanno dato vita al progetto degli orti. È la dimostrazione che quando le istituzioni ascoltano il territorio e le associazioni si ben predispongono per fare rete, i risultati arrivano” – commentano i responsabili dell’associazione. “Questa mattina abbiamo visto con i nostri occhi l’intervento che aspettavamo da tanto tempo. È un segnale importante di attenzione verso la periferia e verso chi ogni giorno si impegna per riqualificare e vivere il quartiere”, evidenziano.

L’inaugurazione ufficiale degli Orti Sociali, rinviata proprio a causa di questo problema, potrà ora essere calendarizzata. L’auspicio dell’associazione è che questo sia solo il primo di una serie di interventi. “La collaborazione con la nuova realtà di prossimità del Comune è fondamentale. I cittadini non vogliono promesse, vogliono fatti. E oggi un fatto c’è stato”, afferma Paolo Raffa dell’Associazione “Noi per santa Caterina.