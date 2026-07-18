Reggio Calabria, Sidari: “ammirazione per idee Cannizzaro, ora pensi ai quartieri senz’acqua”

Domenico Sidari, esponente della Lega di Reggio Calabria, attraverso una nota stampa ha sottolineato come l’Amministrazione Cannizzaro sia partita con il piede giusto in termini di intraprendenza e debba ora concentrarsi anche su alcuni dei problemi più ingenti per i cittadini, come quello della mancanza d’acqua in alcuni quartieri. Sidari ha dichiarato: “ammirazione per le idee di Cannizzaro, ma credo che dovrebbe pensare un po’ di più ai beni di prima necessità per la città di Reggio Calabria. Concordo con le innovazioni che sta mettendo in atto, ma trovo un grande disaccordo quando ancora oggi con la nuova amministrazione Reggio Calabria, soprattutto i quartieri della città si ritrovano senza acqua. Senza uno dei beni principali per la dignità umana! Non ci sono scuse a riguardo, Cannizzaro e la nuova amministrazione devono intervenire al più presto!“.