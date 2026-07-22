Reggio Calabria, si aprono le iscrizioni all’Anno Accademico 2026/2027 dell’Università per Strranieri

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, nel cuore del Mediterraneo e affacciata sullo Stretto di Messina, propone “un’offerta formativa orientata alla crescita culturale, professionale e sociale. Proposte di studio basate sulla qualità della formazione, innovazione e attenzione alla persona, in un contesto di respiro internazionale. Questi percorsi universitari permettono un sicuro futuro lavorativo nell’ambito psicoeducativo e nel servizio sociale. Il futuro della tua formazione inizia all’ UNIDA di Reggio Calabria”.

Corsi di Laurea Triennale

Scienze della Società e del Servizio Sociale (L-39R)

Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24R)

Corso di Laurea Magistrale