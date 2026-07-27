Reggio Calabria, Sambatello celebra la Madonna del Carmelo: fede, tradizione e spettacolo nel cielo | FOTO E VIDEO

Una serata capace di andare oltre il tradizionale programma di una festa patronale, trasformandosi in un momento di autentica condivisione e intensa spiritualità. A Sambatello, periferia nord di Reggio Calabria, i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo hanno riunito numerosi fedeli, coinvolgendo intere generazioni in un appuntamento profondamente legato alla storia e all’identità della comunità. La devozione religiosa, il senso di appartenenza e la bellezza della celebrazione si sono intrecciati in un’atmosfera particolarmente suggestiva. La chiesa illuminata a festa e il sagrato gremito hanno fatto da cornice alle preghiere, ai canti e alla partecipazione composta dei presenti, raccolti sotto lo sguardo della Madonna del Carmelo.

Preghiere e canti davanti alla chiesa illuminata

Nel corso della serata, la piazza si è trasformata in un luogo di incontro e fraternità come si evince dalle foto e dal video a corredo dell’articolo girate da Renzo Pellicano. La partecipazione della comunità ha confermato quanto la festa patronale di Sambatello continui a rappresentare un punto di riferimento non soltanto religioso, ma anche sociale e culturale. La magia della sera ha contribuito a rendere ancora più emozionante la celebrazione. Vista dall’alto, la chiesa circondata dai fedeli ha restituito l’immagine di una comunità viva, raccolta attorno alla propria fede e alle tradizioni tramandate nel corso degli anni. Un momento solenne, vissuto con grande partecipazione, che ha rinsaldato il legame tra le diverse generazioni.

Lo spettacolo pirotecnico illumina il cielo di Sambatello

Il momento conclusivo dei festeggiamenti è stato affidato allo spettacolo pirotecnico, che ha illuminato il cielo regalando ai presenti immagini particolarmente suggestive. Le esplosioni di luce e colore hanno accompagnato simbolicamente la gioia e la speranza custodite nel cuore dei fedeli, chiudendo una giornata dedicata alla preghiera, all’incontro e alla condivisione. Non soltanto un momento di intrattenimento, dunque, ma il suggello di una celebrazione profondamente sentita. I fuochi d’artificio hanno incorniciato il gran finale della festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, trasformando la notte di Sambatello in uno spettacolo capace di emozionare grandi e piccoli.

Un patrimonio di fede, storia e identità

La festa continua a rappresentare per Sambatello un prezioso patrimonio di storia, cultura e identità. Un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra passato e presente, custodendo tradizioni che continuano a essere vissute e condivise con partecipazione. La celebrazione ricorda come la fede possa ancora oggi diventare il filo capace di unire una comunità, alimentando valori come la solidarietà, la pace, la fraternità e la speranza. Un patrimonio religioso e culturale che viene tramandato alle nuove generazioni attraverso momenti di incontro capaci di coinvolgere l’intero territorio.

Le immagini aeree raccontano la partecipazione dei fedeli

A documentare la suggestione della serata sono state anche le immagini aeree realizzate da Renzo Pellicano, che hanno offerto uno sguardo privilegiato sulla chiesa illuminata, sulla piazza gremita e sullo spettacolo pirotecnico conclusivo. Le fotografie e le riprese dall’alto raccontano con particolare efficacia la partecipazione della comunità e la bellezza di una notte nella quale la fede ha incontrato la tradizione. Una celebrazione destinata a rimanere nel cuore dei fedeli e di tutti coloro che hanno preso parte ai festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo a Sambatello.