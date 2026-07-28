Reggio Calabria, RSA Villa Giuliana: oltre 100 persone alla festa estiva dedicata a pazienti e famiglie

Oltre cento persone, tra pazienti e familiari, hanno partecipato alla festa estiva organizzata dalla RSA Villa Giuliana. L’iniziativa si è svolta lo scorso 23 luglio sulla Terrazza “Madonna della Consolazione” ed è stata promossa dal personale medico e paramedico della struttura per offrire agli ospiti un pomeriggio di musica, serenità e condivisione. Villa Giuliana ha aperto le proprie porte il 14 maggio 2026, dispone di 80 posti letto e garantisce tre differenti tipologie di assistenza: Residenza Sanitaria Medicalizzata, Residenza Sanitaria Assistenziale e Casa Protetta.

Nel corso del pomeriggio, pazienti e familiari hanno potuto trascorrere insieme alcuni momenti di svago, accompagnati dalla musica dal vivo e da un buffet preparato dai cuochi della struttura. La festa ha rappresentato un’occasione per rafforzare il rapporto tra gli ospiti, le loro famiglie e il personale impegnato quotidianamente nell’assistenza. “Con questa festa abbiamo voluto restituire ai nostri pazienti e alle loro famiglie qualcosa che va oltre la cura quotidiana: un momento di leggerezza da vivere insieme. È lo spirito con cui abbiamo pensato Villa Giuliana fin dall’inizio”, ha dichiarato il direttore sanitario, dott. Peppe Doldo. Al termine della giornata, i familiari presenti hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale della struttura per l’organizzazione dell’iniziativa e per l’impegno profuso nell’assistenza ai pazienti.