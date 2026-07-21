Reggio Calabria, ritorna il BergaFest: Vittorio Caminiti presenta il programma della 26ª edizione | VIDEO

Il bergamotto nella cultura, nella tradizione, nella storia, nei sapori, nella medicina. A Reggio Calabria ritorna uno degli appuntamenti sul bergamotto più conosciuti e apprezzati: il BergaFest, tradizionale evento organizzato dal Polo del Bergamotto, ente gestito sapientemente dal suo Presidente Vittorio Caminiti. Nello scenario dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, in pieno centro città, l’evento avrà luogo per quattro serate, da giovedì a domenica, e vedrà protagonisti tantissimi ospiti da ogni latitudine e settore.

A presentare l’edizione, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, è proprio Vittorio Caminiti. Ecco l’intervista e, di seguito, il programma della 26ª edizione.

La storia del Bergafest e il programma della 26ª edizione (programma a partire da pagina 16)