Reggio Calabria, riparte Catonateatro: questa sera inizia la 41ª edizione: che debutto! Il programma di quest’anno

La quarantunesima edizione di Catonateatro prende il via questa sera nella suggestiva cornice dell’Arena Alberto Neri di Catona. Ad aprire la storica rassegna estiva sarà Giovanni Pernice, trionfatore di “Ballando con le Stelle”, protagonista di uno spettacolo che unisce danza, musica e racconto personale. Il ballerino palermitano porterà sul palcoscenico “Shall We Dance!”, una produzione pensata per ripercorrere le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera attraverso balli travolgenti, celebri successi musicali e una storia emozionante.

Giovanni Pernice è uno dei ballerini professionisti più amati e riconosciuti della televisione italiana, noto al grande pubblico per il suo ruolo da protagonista a “Ballando con le Stelle”. Originario di Palermo, ha conquistato milioni di spettatori grazie al suo straordinario talento, alla tecnica impeccabile e a un carisma unico. Nel corso della sua carriera si è affermato come uno dei volti simbolo del celebre programma di Rai 1, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di danza e un vero idolo per il pubblico. Parallelamente alla televisione, Pernice ha costruito un solido percorso internazionale nel mondo della danza competitiva e dello spettacolo, collaborando con numerose celebrità e ottenendo prestigiosi riconoscimenti artistici.

Con “Shall We Dance!”, Giovanni Pernice è pronto a raccontarsi al pubblico italiano attraverso uno spettacolo celebrativo che ripercorre la sua vita e la sua carriera, svelando anche il percorso che lo ha portato a diventare una star della televisione e del teatro inglese.

In scena quattro coppie di ballerini e musica dal vivo

Lo spettacolo è diretto artisticamente da Massimo Romeo Piparo, storico autore e ideatore dell’amatissimo “Ballando con le Stelle” italiano, ed è prodotto da Il Sistina. L’appuntamento si preannuncia come un’esperienza coinvolgente, capace di unire narrazione, danza e grande intrattenimento. In scena si esibiranno quattro coppie di ballerini, tra cui lo stesso Giovanni Pernice insieme alla sua partner e Nikita Perotti, vincitore dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”.

Gli artisti daranno vita a una reinterpretazione contemporanea dei balli latino-americani e standard, tra i generi più amati dal pubblico di ogni generazione. A fare da colonna sonora saranno la musica dal vivo, i vocalist e una selezione di grandi successi, per un coinvolgente jukebox danzante capace di trasformare il racconto in un’esperienza emozionante, dinamica e spettacolare.

Navetta gratuita da Reggio Calabria a Catonateatro

L’iniziativa è promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2026: cultura diffusa” ed è finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Per agevolare la partecipazione del pubblico è previsto anche un servizio navetta gratuito da Reggio Calabria a Catonateatro e ritorno, prenotabile telefonicamente al numero 327 351 8347. La rassegna proseguirà per tutta l’estate con un cartellone ricco di eventi imperdibili. Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.catonateatro.it.