Reggio Calabria, rifiuti abbandonati da una settimana in via Orange: la segnalazione di una lettrice

Una cittadina di Reggio Calabria ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la presenza di un consistente ammasso di rifiuti abbandonati in via Orange, una situazione che, secondo quanto riferito, si protrae ormai da circa una settimana senza alcun intervento di rimozione. La segnalazione arriva da una lettrice di StrettoWeb, Antonia, che ha evidenziato i disagi provocati dalla presenza dei sacchetti e dei materiali lasciati sul posto, soprattutto in considerazione delle alte temperature di questi giorni. Il caldo intenso, infatti, sta contribuendo ad aggravare la situazione, rendendo l’area sempre più problematica per i residenti.

Rifiuti lasciati in strada, cresce la preoccupazione dei cittadini

“Vorrei segnalare un ammasso di rifiuti lasciati deliberatamente e mai tolti da una settimana in via Orange”, ha scritto la cittadina nella segnalazione inviata a StrettoWeb. Una denuncia che richiama l’attenzione sul problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, un fenomeno che continua a creare disagi in diverse zone della città. Oltre al degrado dal punto di vista ambientale e urbano, la presenza prolungata dei rifiuti sta causando anche un evidente problema igienico-sanitario. “Il caldo non aiuta e l’odore è sgradevole”, ha aggiunto la lettrice, descrivendo una situazione che rischia di peggiorare con il passare dei giorni.

La richiesta dei residenti: ripristinare decoro e pulizia

La segnalazione dei cittadini punta ora a sollecitare un intervento per la rimozione dei rifiuti e il ripristino delle condizioni di decoro urbano nella zona. La presenza di cumuli di immondizia abbandonati, oltre a compromettere la qualità della vita dei residenti, rappresenta anche un possibile richiamo per animali e ulteriori fenomeni di degrado. I residenti chiedono quindi maggiore attenzione e un rapido intervento da parte degli enti competenti, affinché via Orange a Reggio Calabria possa tornare a condizioni di normalità e sicurezza per chi vive e transita nella zona.