Reggio Calabria, rifatta la segnaletica sul Lungomare Falcomatà: apprezzamento dello Sportello del Consumatore

I primi interventi di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sul Lungomare Falcomatà ricevono il plauso dello Sportello del Consumatore di Reggio Calabria, che ha inviato una lettera al sindaco della città per esprimere il proprio apprezzamento nei confronti dei lavori avviati. Al centro della nota vi è soprattutto il ripristino delle strisce pedonali, considerato dall’Associazione un intervento concreto per migliorare la sicurezza lungo una delle principali aree urbane di Reggio Calabria. Lo Sportello del Consumatore riconosce nell’iniziativa dell’Amministrazione comunale un segnale di discontinuità rispetto al progressivo deterioramento della segnaletica denunciato negli anni passati.

Ripristinate le strisce pedonali sul Lungomare Falcomatà

La lettera inviata al sindaco riguarda i primi lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo il Lungomare Falcomatà, con particolare attenzione al ripristino degli attraversamenti pedonali. Per lo Sportello del Consumatore, la visibilità e l’efficienza delle strisce pedonali rappresentano elementi essenziali per la tutela di chi si sposta a piedi e, più in generale, per la sicurezza di tutti coloro che utilizzano quotidianamente la strada. “Accogliamo con soddisfazione questi interventi – si legge nella nota – perché rappresentano un concreto passo avanti nella tutela della sicurezza di pedoni, automobilisti e di tutti gli utenti della strada”. L’Associazione sottolinea quindi la rilevanza di lavori che, pur riguardando la manutenzione ordinaria della segnaletica, incidono direttamente sulla sicurezza urbana e sulla corretta regolazione della circolazione.

La lettera dello Sportello del Consumatore al sindaco

Lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria ha scelto di rivolgersi direttamente al sindaco per manifestare pubblicamente il proprio apprezzamento nei confronti degli interventi avviati dall’Amministrazione. La comunicazione non si limita a riconoscere l’utilità dei lavori effettuati sul Lungomare Falcomatà, ma richiama anche il percorso portato avanti negli anni dall’Associazione attraverso segnalazioni, denunce pubbliche e interlocuzioni con gli uffici competenti. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere un rapporto improntato alla collaborazione istituzionale e al confronto costruttivo, nella convinzione che il dialogo tra amministrazione, associazioni e cittadini possa contribuire al miglioramento delle condizioni della città.

Le precedenti denunce sul degrado della segnaletica stradale

Nella nota, lo Sportello del Consumatore ricorda di avere più volte denunciato, negli anni scorsi, il progressivo degrado della segnaletica stradale cittadina. Le criticità erano state evidenziate attraverso comunicati stampa e segnalazioni formali indirizzate agli uffici competenti. L’Associazione aveva richiamato l’attenzione sulla necessità di garantire una manutenzione costante della segnaletica, considerata uno strumento indispensabile per la sicurezza dei pedoni, degli automobilisti e di tutti gli utenti della strada. Il rifacimento degli attraversamenti pedonali sul Lungomare Falcomatà viene quindi letto come una prima risposta concreta alle problematiche sollevate nel tempo.

Il richiamo all’articolo 208 del Codice della Strada

Tra gli aspetti più volte evidenziati dallo Sportello del Consumatore figura anche l’applicazione dell’articolo 208 del Codice della Strada. L’Associazione ricorda che la norma prevede la destinazione di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al miglioramento della sicurezza stradale e della segnaletica. Il richiamo alla normativa era stato inserito nelle precedenti comunicazioni rivolte agli uffici competenti, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza di impiegare parte delle risorse provenienti dalle sanzioni per interventi capaci di migliorare concretamente le condizioni delle strade cittadine. La riqualificazione della segnaletica orizzontale viene pertanto considerata non soltanto un’opera di manutenzione, ma anche una misura direttamente collegata alla prevenzione dei rischi e alla tutela dell’incolumità pubblica.

Un’inversione di tendenza per la sicurezza stradale a Reggio Calabria

Secondo lo Sportello del Consumatore, gli interventi avviati dall’attuale Amministrazione rappresentano un’importante inversione di tendenza. L’Associazione ritiene che questo cambiamento debba essere riconosciuto pubblicamente, soprattutto dopo le numerose segnalazioni effettuate negli anni precedenti sul deterioramento della segnaletica cittadina. Il rifacimento delle strisce pedonali lungo il Lungomare Falcomatà viene interpretato come un primo passo verso una maggiore attenzione alla sicurezza e al decoro urbano. Per lo Sportello del Consumatore, il riconoscimento dei risultati positivi è parte dello stesso approccio propositivo con cui, in passato, sono state evidenziate le criticità.

La richiesta di estendere i lavori a tutto il territorio comunale

Nella lettera indirizzata al sindaco, l’Associazione auspica che il programma di riqualificazione della segnaletica stradale non rimanga limitato al Lungomare Falcomatà. Lo Sportello del Consumatore chiede che gli interventi possano essere progressivamente estesi all’intero territorio comunale, così da garantire condizioni di sicurezza adeguate anche nelle altre zone della città. L’auspicio è che il ripristino degli attraversamenti pedonali e della segnaletica orizzontale possa interessare tutte le aree in cui sono state segnalate situazioni di degrado o scarsa visibilità. L’estensione del programma viene considerata fondamentale per assicurare un miglioramento omogeneo della sicurezza stradale a Reggio Calabria e per rispondere alle numerose segnalazioni raccolte nel tempo dai cittadini.

Collaborazione tra cittadini, associazione e Amministrazione comunale

Lo Sportello del Consumatore ribadisce la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, mettendo a disposizione il patrimonio di segnalazioni ricevute dai cittadini nel corso degli anni. Per l’Associazione, la collaborazione istituzionale e il confronto costruttivo rappresentano strumenti fondamentali per individuare le criticità, programmare gli interventi e migliorare progressivamente la qualità e la sicurezza degli spazi urbani.

“Il nostro intento – conclude lo Sportello del Consumatore – è quello di contribuire, con spirito propositivo, alla costruzione di una Reggio Calabria sempre più sicura, ordinata e attenta ai diritti dei cittadini. Per questo rinnoviamo la nostra piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione le numerose segnalazioni raccolte nel tempo dai cittadini”. La lettera si conclude quindi con un’apertura al dialogo e con la richiesta di proseguire il percorso di riqualificazione avviato, estendendo gli interventi sulla segnaletica stradale di Reggio Calabria oltre il Lungomare Falcomatà e coinvolgendo progressivamente l’intero territorio comunale.