Reggio Calabria, quarant’anni dopo: la 5^H del Da Empoli si ritrova tra ricordi ed emozioni

A quarant’anni dal conseguimento del diploma, gli ex studenti della classe 5^H del 1986 dell’I.T.C Attilio Da Empoli di Reggio Calabria, hanno scelto di ritrovarsi per una serata che ha saputo unire ricordi, racconti e nuove esperienze. Un’occasione speciale che ha riunito volti che il tempo ha cambiato, ma che si sono riconosciuti subito grazie ai sorrisi e alle emozioni condivise tra i banchi di scuola. Tra brindisi, fotografie e tante risate, il tempo è sembrato dissolversi, lasciando spazio alla gioia di un’amicizia che, nonostante gli anni, ha saputo conservare il suo valore.

Un appuntamento che resterà nel cuore degli ex compagni e che, come molti hanno auspicato, non dovrà attendere altri quarant’anni per essere ripetuto. Perché, in fondo, alcune amicizie non hanno età: aspettano solo il momento giusto per ritrovarsi.