Reggio Calabria: quando lo sport incontra il cuore, raccolta solidale per “Il Volo delle Farfalle”​

Una bellissima giornata di sport, amicizia e, soprattutto, solidarietà. È questo il bilancio della gara di beneficenza che ha visto scendere in campo la comunità dei cacciatori per sostenere una nobile causa. Grazie alla generosità e all’entusiasmo dei 74 partecipanti, sono stati raccolti oltre 500 euro devoluti interamente all’associazione “Il Volo delle Farfalle” di Reggio Calabria. Un piccolo gesto economico, certo, ma dal profondo e immenso valore umano.
L’evento è stato promosso e organizzato dai gruppi di cacciatori “Passione Caccia e Tiro” e “Sono Cacciatore e me ne vanto”
L’evento è stato promosso e organizzato dai gruppi di cacciatori “Passione Caccia e Tiro” e “Sono Cacciatore e me ne vanto”, che hanno lavorato braccetto con l’armeria “Casa del Cacciatore” e il TAV “Il Fantasma e il Pirata”. “Insieme, hanno dimostrato come la passione per l’attività venatoria e il tiro a volo possa trasformarsi in un potente volano di aggregazione e beneficenza. La risposta ai pregiudizi: i fatti contro le parole L’evento assume un significato ancora più profondo se contestualizzato nel momento storico attuale. In un periodo in cui il mondo della caccia è costantemente sotto attacco mediatico da parte delle correnti animaliste, la categoria ha scelto di non scendere a compromessi e di non abbassarsi a dinamiche di sterile polemica.
Al contrario, i cacciatori hanno risposto nell’unico modo che conoscono: con i fatti, rimboccandosi le maniche per fare del bene al di fuori di ogni strumentalizzazione”, evidenzia la nota.
“Questa giornata ha ridefinito l’immagine di una categoria troppo spesso descritta in modo distorto. Ecco chi sono i veri cacciatori: donne e uomini animati da sani valori, sportivi che vivono la natura e che, prima di ogni cosa, pensano al benessere del prossimo e della propria comunità. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti, agli sponsor e ai volontari che hanno reso possibile questo straordinario traguardo, dimostrando che la solidarietà non va mai a caccia di scuse”, conclude la nota.