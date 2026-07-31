Reggio Calabria, pulizia straordinaria nel parcheggio del Porto: intervento mai effettuato prima | VIDEO

Un intervento di pulizia straordinaria particolarmente importante è stato avviato questa mattina, su input del sindaco Francesco Cannizzaro, nel parcheggio del Porto di Reggio Calabria, dove sono entrati in azione gli operatori e i mezzi di Ecologia Oggi. Si tratta di un’attività rilevante soprattutto perché, secondo quanto segnalato, è la prima volta che l’area viene pulita in maniera completa e approfondita, dopo essere rimasta per lungo tempo in condizioni di sostanziale abbandono. L’operazione interessa uno spazio molto frequentato dai cittadini e utilizzato quotidianamente per la sosta delle automobili, ma che fino a oggi non era mai stato interessato da un intervento organico di questa portata.

Sfalcio dell’erba e pulizia completa del parcheggio del Porto

Le attività svolte dagli operatori comprendono innanzitutto lo sfalcio dell’erba, seguito dalla relativa raccolta del materiale vegetale, in modo da evitare che i residui rimangano all’interno del parcheggio o lungo i margini della carreggiata. L’intervento prevede inoltre la pulizia dei marciapiedi, lo spazzamento delle strade e il successivo lavaggio delle superfici, con l’obiettivo di restituire maggiore decoro e condizioni igieniche migliori a un’area che rappresenta uno dei principali punti di accesso e di sosta nella zona portuale di Reggio Calabria. Non si tratta, dunque, di una semplice operazione superficiale, ma di una pulizia complessiva che coinvolge le diverse componenti dell’area, dagli spazi pedonali alle carreggiate, fino alle zone normalmente occupate dalle automobili parcheggiate.

La prima pulizia approfondita di un’area solitamente abbandonata

L’aspetto più significativo dell’intervento riguarda proprio il carattere eccezionale dell’operazione. Il parcheggio del Porto, infatti, viene indicato come un’area solitamente trascurata e lasciata in condizioni di abbandono, nonostante la sua posizione strategica e la presenza quotidiana di numerosi automobilisti. La presenza contemporanea di uomini e mezzi di Ecologia Oggi ha consentito di affrontare in maniera sistematica tutte le criticità accumulate nel tempo, intervenendo anche nei punti che normalmente risultano inaccessibili a causa della presenza delle vetture. Per poter effettuare correttamente lo sfalcio, la raccolta dell’erba, lo spazzamento e il lavaggio è stato quindi necessario liberare temporaneamente gli stalli e impedire la sosta per alcune ore.

Divieti temporanei di sosta e le lamentele di alcuni cittadini

Come accade spesso in occasione di interventi di manutenzione e pulizia, non sono mancate le lamentele di alcuni cittadini per il momentaneo “disservizio”, rappresentato dall’impossibilità di parcheggiare le automobili all’interno dell’area durante lo svolgimento delle operazioni. La limitazione, tuttavia, si è resa indispensabile proprio per consentire agli operatori di effettuare una pulizia approfondita, raggiungendo anche le porzioni di strada e di parcheggio solitamente occupate dai veicoli e, quindi, difficili da pulire adeguatamente durante le normali attività. Per permettere lo svolgimento del servizio era stata preventivamente installata un’apposita segnaletica temporanea di divieto di sosta, rispettando il termine delle 48 ore previsto dal Codice della strada. Gli automobilisti erano stati quindi informati anticipatamente della necessità di lasciare libera l’area per il tempo necessario all’intervento.

Un disagio di poche ore per migliorare il decoro della zona portuale

L’impossibilità temporanea di parcheggiare ha rappresentato un disagio limitato ad alcune ore, necessario però per consentire un’attività richiesta proprio nell’interesse dei cittadini e per la pulizia degli spazi da loro quotidianamente utilizzati. Senza la rimozione delle automobili, infatti, sarebbe stato impossibile procedere allo spazzamento e al lavaggio delle aree normalmente occupate dai mezzi, compromettendo l’efficacia complessiva dell’intervento. La pulizia straordinaria del parcheggio del Porto di Reggio Calabria rappresenta quindi un passaggio importante per il recupero del decoro di una zona molto frequentata, rimasta fino a oggi priva di un intervento completo. Un’operazione che, al di là delle inevitabili limitazioni temporanee alla sosta, consente di restituire alla città uno spazio più pulito, ordinato e pienamente fruibile.