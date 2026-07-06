Reggio Calabria, pulizia straordinaria della spiaggia La Sorgente: interventi al via dalle 5 del mattino

A partire da lunedì 6 luglio, nella fascia oraria compresa indicativamente tra le 5:00 e le 9:00 del mattino, prenderanno il via gli interventi di pulizia straordinaria della spiaggia La Sorgente. L’attività rientra nel programma disposto dal sindaco Francesco Cannizzaro con l’obiettivo di garantire maggiore decoro, sicurezza e fruibilità dell’arenile durante il periodo estivo. Le operazioni inizieranno proprio dalla zona della spiaggia La Sorgente e proseguiranno progressivamente nei giorni successivi, sempre nella stessa fascia oraria, in direzione del Parco Lineare Sud, fino al completamento dell’intero programma di pulizia previsto.

L’appello ai cittadini e ai proprietari di imbarcazioni

Per consentire il corretto e più efficace svolgimento degli interventi, l’amministrazione invita i proprietari di imbarcazioni, i bagnanti e tutti coloro che sono presenti sull’arenile a collaborare attivamente. In particolare, viene richiesto di spostare le imbarcazioni e gli eventuali ingombri verso la battigia, così da agevolare il passaggio dei mezzi e degli operatori impegnati nella pulizia. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per permettere agli addetti di intervenire in modo rapido e ordinato, evitando rallentamenti o difficoltà operative. L’invito è rivolto anche ai residenti della zona, chiamati a contribuire alla diffusione dell’avviso per raggiungere il maggior numero possibile di persone interessate.

Interventi programmati per il decoro dell’arenile

La pulizia dell’arenile rappresenta un passaggio importante per migliorare la vivibilità della zona costiera, soprattutto in un periodo di maggiore affluenza come quello estivo. Gli interventi interesseranno progressivamente il tratto compreso tra La Sorgente e il Parco Lineare Sud, con l’obiettivo di restituire ai cittadini e ai visitatori spazi più ordinati, puliti e accoglienti. L’amministrazione comunale richiama quindi tutti al senso di responsabilità, chiedendo di prestare attenzione agli orari indicati e di favorire il lavoro degli operatori. Una corretta collaborazione consentirà di completare le attività nei tempi previsti e di garantire una migliore fruizione della spiaggia da parte dell’intera comunità.

Spiaggia più pulita e fruibile per residenti e bagnanti

L’avvio della pulizia straordinaria conferma l’attenzione verso la cura del litorale e la necessità di mantenere alta la qualità degli spazi pubblici. La zona de La Sorgente, molto frequentata da residenti e bagnanti, sarà il primo punto interessato dagli interventi, che poi si estenderanno progressivamente lungo il tratto costiero indicato. Il Comune invita tutti a ricondividere l’avviso e a rispettare le indicazioni fornite, così da facilitare le operazioni e contribuire concretamente al decoro della spiaggia. La partecipazione della cittadinanza sarà decisiva per rendere gli interventi più efficaci e per garantire un arenile più ordinato, sicuro e accogliente.