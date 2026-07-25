Reggio Calabria, procede spedita l’organizzazione del Premio Simpatia della Calabria: i NOMI dei premiati

Viaggia spedita l’organizzazione della diciannovesima edizione del Premio Simpatia della Calabria. L’edizione numero diciannove è caratterizzata da un motto molto speciale, dal celebre libro di Corrado Alvaro “Quasi una Vita” Premio Strega del 1951, in cui è fortemente identitario lo spirito e la tradizione di un’associazione come Incontriamoci Sempre che è ancorata alle sue radici e che si caratterizza con il suo profondo legame alla storia delle FS. Il piccolo museo FS Pietro Germi della Stazione FS di RC S Caterina è l’esatta dimostrazione di tutto ciò.

Personaggi di grande spessore saranno insigniti il prossimo 5 settembre al glorioso circolo Polimeni che accoglierà la diciannovesima edizione, grazie alla grande sensibilità e disponibilità del suo Presidente, l’Avv Ezio Privitera e di tutti i componenti del direttivo. Il circolo tennis Rocco Polimeni rappresenta l’eccellenza nella città di Reggio e della Calabria.

Ricordiamo gli insigniti: la Prof Rosaria Abbritti, notissimo Neurochirurgo, Lucio Presta, noto manager artistico, la Prof. Franca Melfi chirurgo toracico, il magnifico Rettore del Campus Bio Medico di Roma, il Prof Rocco Papalia, il Console d’Italia a Londra, il Dott. Domenico Bellantone, Paolo Caridi notissimo pasticcere e food innovator.

La conduzione e la direzione sarà curata da Marco Mauro, testimonial come da tradizione, il notissimo Orafo Michele Affidato. Presiederà la serata il Cav Pippo Callipo, grande amico dell’associazione. Per l’occasione sarà presente il Dott. Nuccio Caffo, un motivo in più per festeggiare la sua nuova avventura imprenditoriale con la mitica e storica Cinzano. Tante altre personalità saranno presenti per il primo sabato di settembre.