Reggio Calabria, perdita d’acqua riparata in Via Reggio Campi ma resta l’asfalto frantumato | FOTO

Una situazione di potenziale pericolo viene segnalata in via Reggio Campi, primo tronco, all’altezza del civico 119, dove nei giorni scorsi si sarebbe verificata una perdita d’acqua successivamente riparata. Dopo l’intervento, tuttavia, il manto stradale risulterebbe ancora fortemente danneggiato, con l’asfalto frantumato e una superficie irregolare che potrebbe creare disagi alla circolazione. La criticità interessa un tratto percorso quotidianamente da automobilisti, motociclisti e pedoni. La presenza di buche, avvallamenti e materiale disgregato sulla carreggiata può rappresentare un rischio soprattutto nelle ore serali, in condizioni di scarsa visibilità o in caso di pioggia, quando diventa più difficile individuare tempestivamente gli ostacoli.

Asfalto danneggiato dopo la riparazione della perdita d’acqua

Secondo quanto riferito nella segnalazione, la perdita idrica è stata riparata, ma il successivo ripristino della strada non sarebbe stato completato in maniera definitiva. L’area interessata dai lavori presenta infatti un evidente deterioramento della pavimentazione, con parti di asfalto rotto e sconnesso. Gli interventi sulle reti idriche richiedono spesso l’apertura della carreggiata, ma è fondamentale che, una volta conclusa la riparazione, venga effettuato anche un adeguato rifacimento del manto stradale. Un ripristino provvisorio o incompleto rischia di deteriorarsi rapidamente a causa del passaggio dei veicoli, delle condizioni meteorologiche e delle infiltrazioni d’acqua.

Rischi per automobilisti, motociclisti e pedoni

Le condizioni della strada potrebbero causare difficoltà soprattutto ai conducenti di motocicli e biciclette, maggiormente esposti alle conseguenze di improvvisi dislivelli o cedimenti dell’asfalto. Anche per le automobili, il transito sulla pavimentazione danneggiata può provocare danni a pneumatici, sospensioni e cerchioni. La situazione merita attenzione anche per la sicurezza dei pedoni, in particolare qualora il tratto dissestato si trovi vicino al margine della carreggiata o in prossimità dei punti di attraversamento. La presenza di detriti e materiale incoerente potrebbe inoltre essere dispersa dal passaggio dei veicoli, aggravando ulteriormente le condizioni dell’area.

Richiesto un intervento definitivo in via Reggio Campi

La richiesta è quella di un sopralluogo e di un intervento tempestivo per il ripristino definitivo dell’asfalto in via Reggio Campi. Dopo la risoluzione della perdita, appare necessario completare il lavoro con la sistemazione della carreggiata, restituendo alla strada condizioni adeguate di sicurezza e percorribilità. I residenti e gli utenti della zona auspicano quindi che il tratto nei pressi del civico 119 venga messo in sicurezza al più presto, evitando che il progressivo deterioramento del manto stradale possa aumentare i rischi e rendere più complesso e costoso il successivo intervento di manutenzione.