Reggio Calabria, paura sul viale Calabria: crolla un grosso ramo di un albero | FOTO

Momenti di forte paura nella serata odierna per la caduta di un grosso ramo di uno degli alberi che adorna il viale Calabria, nella zona antistante all’Ipercoop, una delle vie più trafficate della zona Sud della città. Fortunatamente, la caduta non ha causato danni a cose e persone. Il ramo dell’albero è stato rimosso prontamente dai vigili del fuoco, presenti anche gli agenti della polizia locale sul posto.