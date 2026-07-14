Reggio Calabria, passaggio di collare al Rotary e-Club “Italia 2102”: il NOME del nuovo Presidente

Anna Briante è la nuova presidente del Rotary e-Club “Italia 2102” e guiderà il Club per l’anno rotariano 2026/2027. Il passaggio del collare con il presidente uscente Antonio Gangeri si è svolto nella sede dello Sporting “Stelle del Sud” di Reggio Calabria. Alla cerimonia hanno partecipato l’assistente del Governatore Maria Stella Morabito, in rappresentanza del Governatore Dino De Marco, il Past District Governor Luciano Lucania, il presidente del Club Reggio Calabria Est Bruno Pansera, la governatrice del Distretto 211 Sicilia-Calabria dell’International Inner Wheel Mariarita Pillitteri Moscato e la presidente del Club Inner Wheel Reggio Calabria Maria Concetta Zuco, oltre ai soci e ad altre autorità rotariane.

Dopo aver ringraziato l’ingegnere Demetrio Lavino, in rappresentanza dello Sporting “Stelle del Sud”, per l’ospitalità offerta alle attività estive del Club, Briante ha illustrato il valore distintivo dell’e-Club: un modello ibrido tra realtà territoriale e digitale, fluido e inclusivo, che attraverso piattaforme web e app di messaggistica consente a professionisti affermati e nuove generazioni di mettere a disposizione competenze trasversali, mantenendo concreta l’azione sul territorio.

“Aderire al Rotary significa investire su se stessi attraverso il servizio, per lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato”, ha ricordato la presidente, riferendosi a Reggio Calabria come “terra di straordinaria bellezza e di sfide complesse”. Il Club intende proporsi come catalizzatore di cambiamento, restando fedele al motto rotariano “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Le priorità per l’anno rotariano

Tra i principali obiettivi indicati per il 2026/2027 figura la sostenibilità ambientale, con progetti dedicati alla tutela del patrimonio naturale e alla sensibilizzazione ecologica. Particolare attenzione sarà riservata al mare attraverso il progetto “Un Mare di Vita”, che prevede campagne informative nelle scuole con esperti e biologi marini per educare al rispetto dell’ecosistema, al contrasto della plastica e alla conoscenza della biodiversità.

Un altro asse di intervento riguarda il supporto alle fragilità sociali, con attenzione alle difficoltà emotive dei giovani, alla crisi delle relazioni e ai disturbi psicologici degli adolescenti. Sono inoltre previste iniziative di prevenzione medica e di sostegno agli ambulatori solidali, per favorire diagnosi precoci tra le persone in difficoltà economica. Spazio anche alla cultura e allo spirito critico, con iniziative pensate per coltivare riflessione e bellezza come antidoto all’indifferenza, “perché ogni libro aperto, ogni nota ascoltata, ogni frammento d’arte è un seme di libertà”.

Il lavoro di rete e il nuovo direttivo

Fondamentale, secondo Briante, sarà il lavoro condiviso tra realtà diverse. “Dobbiamo superare ogni frammentazione territoriale”, ha sottolineato. L’obiettivo è promuovere progetti interclub e interassociativi, puntando su “impatto reale, non su visibilità sterile” e ispirandosi al motto del presidente del Rotary International, Ynka Babalola, “Creiamo un impatto duraturo”. L’indirizzo programmatico è quello di non limitarsi a completare un progetto e valutarne soltanto il risultato immediato, ma di interrogarsi sul beneficio reale e a lungo termine che ogni iniziativa sarà in grado di lasciare alla comunità.

La presidente Anna Briante sarà affiancata dal Consiglio direttivo composto da: