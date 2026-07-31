Reggio Calabria, Paolo Bilardi eletto Presidente della Terza Commissione Consiliare

Si è insediata questa mattina la Terza Commissione Consiliare del Comune di Reggio Calabria, con l’elezione dell’Avv. Paolo Bilardi alla Presidenza e del dott. Rocco La Scala alla Vicepresidenza. L’elezione dei Presidenti e dei Vicepresidenti rappresenta il primo atto dell’insediamento delle Commissioni permanenti, chiamate a svolgere un ruolo fondamentale di approfondimento, controllo e proposta sull’attività amministrativa. La Terza Commissione si occuperà di settori strategici per lo sviluppo della città: territorio, urbanistica, viabilità, infrastrutture, trasporti e demanio. “Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami – ha dichiarato Bilardi – Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole dell’importanza delle materie affidate alla Commissione. Il nostro obiettivo sarà lavorare con spirito di collaborazione, ascolto e concretezza, contribuendo a costruire una città più moderna, efficiente e vicina ai cittadini”.

Bilardi ha rivolto un augurio di buon lavoro al Vicepresidente, il dott. Rocco La Scala

Bilardi ha inoltre rivolto un augurio di buon lavoro al Vicepresidente, il dott. Rocco La Scala, sottolineando la volontà di instaurare un metodo di lavoro improntato al dialogo istituzionale e alla massima condivisione. Nei prossimi giorni la Commissione inizierà l’esame delle prime questioni di competenza, con particolare attenzione ai temi della pianificazione urbana, della mobilità, delle opere pubbliche e della valorizzazione del patrimonio comunale, nell’ottica di accompagnare la crescita e lo sviluppo di Reggio Calabria.