Reggio Calabria ospita la chiusura dell’anno sociale dei distretti Leo 108Ya e 108Yb

Reggio Calabria ha ospitato sabato 28 giugno l’evento di chiusura dell’anno sociale dei distretti Leo 108Ya e 108Yb, accogliendo i delegati provenienti dalle regioni Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Un momento molto sentito e burocraticamente importante, che ha visto riunirsi più di 100 ragazzi, giovani professionisti, chiamati a tirare le somme sulle tantissime attività svolte durante l’anno sociale. Al centro dell’incontro anche il passaggio di consegne tra i due governatori uscenti, il dott. Francesco Persampieri e il dott. Matteo Siculo, e i loro successori, il dott. Alessio Sabato Castaldo e la dott.ssa Marta Castelli. Durante la riunione sono nate numerose idee progettuali ed è emersa la volontà dei club e dei distretti di essere spalla per le amministrazioni comunali, mettendo idee e menti fresche di giovani professionisti al servizio delle comunità del Meridione.

L’appuntamento ha confermato la capacità di Reggio Calabria di accogliere un evento di caratura europea, con la riunione di due tra i distretti più grandi, sia per estensione territoriale sia per numero di associati, non solo del Mediterraneo ma di tutta Europa. La città ha così nuovamente messo in risalto i suoi punti di forza come centro e baricentro geografico del Mediterraneo. L’organizzazione dell’evento è stata gestita dal Leo Club Reggio Calabria Host, nella figura del presidente, avvocato Anna Iaria, e del delegato all’evento, dott.ssa Martina Piria, che insieme ai soci hanno accolto i partecipanti e gestito le articolate fasi congressuali.

L’evento è stato presieduto anche dalla nuova presidente nazionale del Leo Club Italia, dott.ssa Fausta Dugo, che si è complimentata non solo con i ragazzi, ma anche con il Lions Club Reggio Calabria Host. Il Lions Club Reggio Calabria Host era presente all’evento con il Past governatore Leo, ing. Paolo Battaglia, con l’advisor Leo, prof. ing. Giuseppe Barbaro, e con i presidenti Outcome Coming ed Incoming, avv. Giuliana Barberi e dott.ssa Rosy Perrone. Una presenza che ha mostrato ancora una volta come il Lions Club Reggio Calabria Host sia attivamente impegnato nella formazione dei giovani professionisti locali e nella ricerca di modi e vie affinché i giovani non vadano via da Reggio Calabria, ma anzi possano tornarvi.

L’obiettivo futuro del Leo Club Reggio Calabria Host, che sarà guidato dalla dott.ssa Aurora Cama, unitamente al Lions Club sponsor Reggio Calabria Host, sarà quello di continuare a servire la comunità con un’idea ambiziosa: ospitare presto in città un congresso nazionale.