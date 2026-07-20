Reggio Calabria: oggi il secondo Consiglio Comunale, il primo a Palazzo San Giorgio. I punti all’ordine del giorno

Altra giornata importante, a Reggio Calabria, dopo quella di ieri, in cui si è votato per eleggere il nuovo Consiglio Metropolitano. Questa mattina, alle ore 9.30, in prima convocazione, si terrà infatti una nuova seduta del Consiglio Comunale, la seconda della consiliatura Cannizzaro ma la prima nella sua casa naturale, l’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio, dal momento che la prima assoluta si è tenuta – com’è noto – all’Arena.
Questi i punti all’ordine del giorno previsti:
- Affidamento in house providing alla Società Castore spl s.r.l. dei servizi di global service del comune di Reggio Calabria;
- Modifica del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni consiliari approvato con delibera C.C. n.119/2025;
- Istituzione Commissioni Consiliari permanenti (articolo 1 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari);
- Elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale;
- Proposta deliberazione n. 66 del 30.06.2026 “applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’agente della riscossione (agenzia delle entrate riscossione s.p.a.) della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88. articolo 1-sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito in legge 25 giugno 2026, n. 113”;
- Atto di indirizzo finalizzato all’avvio dell’iter istitutivo del “Museo della Rivolta Di Reggio Calabria”.