Reggio Calabria, oggi Consiglio Comunale convocato in sessione urgente: 4 i punti all’ordine del giorno

Prevista per la giornata odierna, giovedì 30 luglio, alle ore 09:30, una nuova seduta del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, calendarizzata in sessione urgente. Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 31/07/2026 alle ore 09:30.
Di seguito i punti all’ordine del giorno:
- Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000.
- Modifica del “Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo delle circoscrizioni”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 19 marzo 2026.
- Riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. (ADER), ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 110/2024.
- Presa d’atto del Piano Economico e Finanziario del servizio rifiuti 2026/2029 e approvazione delle tariffe TARI 2026.