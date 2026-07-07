Reggio Calabria, NTC Summer League 2026: il 9 luglio la conferenza stampa di presentazione | INFO

Giovedì 9 luglio, alle ore 10:00, presso il Salone di Sport e Salute, in via dei Correttori, 12 a Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XI edizione del torneo NTC Summer League 2026. Nel corso dell’incontro saranno presentate tutte le novità dell’edizione 2026, tra cui lo storico ingresso della NTC Summer League tra i tornei Master del circuito Estathé 3×3 Italia.
Verrà presentato, inoltre, il programma della manifestazione, i partner, gli eventi collaterali e i principali protagonisti di un’edizione che porterà a Reggio Calabria atlete e atleti provenienti da tutta Italia.