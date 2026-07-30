Reggio Calabria, MArRC più accessibile e inclusivo: conclusi i lavori finanziati dal PNRR

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si terrà la conferenza stampa di chiusura lavori del progetto “Potenziamento dell’accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva”, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Cultura 4.0”, Investimento 1.2. Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.

L’incontro si terrà giovedì 06 agosto 2026, alle ore 10.00, presso il livello B del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Piazza De Nava 26. L’evento – moderato dal giornalista Giuseppe Smorto – vedrà gli interventi di:

• Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC

• Antonino Giordano, RUP del progetto PNRR accessibilità

• Elena Nicolò, progettista PNRR accessibilità

A chiusura della conferenza è prevista una visita guidata con direttore Sudano e il gruppo di lavoro del progetto per presentare le novità nel percorso museale che si arricchisce di nuovi spazi dedicati alla sosta e al benessere, di aree multimediali e di ambienti progettati per favorire una fruizione più distesa e partecipata.